トリンドル玲奈が主演を務めるテレビ東京ドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』(毎週月曜後11：06〜)の第5話が、4日に放送された。以下、ネタバレ含みます。【場面カット】男たちにちやほやされてにんまりな花梨(宮本茉由)電子コミックとして驚異の20万部を誇る大人気作で原作・タナカトモ氏、作画・ひらいはっち氏による同名漫画（ゼノンコミックス／コアミックス）が原作。子どもの頃から自分をいじめ続け、さらには夫