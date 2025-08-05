タレントの堀ちえみが4日に自身のアメブロを更新。女優の辻沢杏子、タレントの渡辺めぐみとの女子会ランチを報告した。この日、堀は「本日の女子会ランチ。辻沢杏子さんと、渡辺めぐみちゃんと三人で、楽しいひとときを過ごしました」と報告。2人について「めぐちゃん、プロポーション良い 尊敬します。杏子さんもいつも美しい！」と言及し「お二人とも長年のお付き合いとなりますが、変わらぬ美しさ 努力の積み重ねですね」とつづ