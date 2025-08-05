東京・府中市にある警視庁の警察学校で入校式があり、およそ260人の初任科生が新たな決意を胸に警察官としての第一歩を踏み出しました。きょう、東京・府中市で行われた警視庁警察学校の入校式には、新しい制服に身を包んだ新人警察官およそ260人が学校幹部や親族が見守る中、参列しました。式典の中で、吉田知成学校長は「力強い警察官になるために日々、教養訓練に励んでいただきたい。皆さんは頼れる警察官にならないといけませ