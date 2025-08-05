ボートレース浜名湖のPG1「第39回レディースチャンピオン」が6日、開幕する。高田ひかる（31＝三重）は、きょう5日が31回目の誕生日。レース場に到着するやいなや、倉持莉々、黒沢めぐみらに「ハッピーバースデー！」と、盛大に祝福されていた。レディースチャンピオンは今回で7回目の出場。唯一の優出は当地で行われた21年の第35回大会だ。最近はあまり捲れていないが、そろそろ“捲り姫”が本領発揮か。この時季の浜名湖