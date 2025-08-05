シンガポール航空は、「SQ ワンダーラスト ごほうび割」を8月7日午前10時から20日まで実施する。東京/羽田・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡発着25都市行きのビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス往復航空券が対象で、最大22％が割引となる。最大割引率となるのはシンガポール乗り継ぎかつスクート運航便への乗り継ぎ。往復総額運賃は以下の通り。出発期間は2026年1月5日から7月28日まで。予約