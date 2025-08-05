お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが3日に自身のアメブロを更新。長男を連れて皮膚科を受診したことを報告した。この日、まさみさんは「長男君公園から帰ってきたら目の周りが真っ赤」「痛痒いって騒いでる！」と長男の様子を報告。皮膚科を受診し「草っ原の中で虫を探していて何かを触った手で目を触ったからアレルギーが起きたみたい」と原因を説明した。続けて「手にできたイボが鼻に移ってしまったみたいで鼻