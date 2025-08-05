連日40度を超えの危険な暑さが続いているが、5日も群馬県桐生市で最高気温が国内最高となる42度の予想になっている。日本気象協会（tenki.jp）が5日正午に発表した最高気温予想では、群馬・桐生市で42度予想。前橋市、伊勢崎市、高崎市、みどり市、埼玉県本庄市で41度。また、埼玉県熊谷市、栃木県佐野市、足利市、茨城県古河市、筑西市でも40度予想。このほか、さいたま市39度、水戸市38度、東京都心38度、横浜市37度などの予想。