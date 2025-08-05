レアル・マドリードが、今夏の移籍市場でピボーテ補強に本腰を入れる可能性は低くなったようだ。5日、スペイン紙『アス』が報じている。“カイザー”の穴をどのように埋めるのか。これは、レアル・マドリードにつきまとった、この夏の問いだった。昨シーズンは無冠かつ、宿敵バルセロナに公式戦4戦全敗という屈辱を喫した“白い巨人”は、「大きな課題のひとつは、後方からのボール出しと、格下相手に対するボール保持での安定