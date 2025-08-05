“ゆうこす”こと、タレントの菅本裕子（31）が、産後4カ月で9kgの減量に成功したことを報告し、ビフォーアフター写真を公開している。【映像】ゆうこすの水着姿＆ビフォーアフター写真2022年12月、3人組バンド「Dios」のボーカル・たなかと結婚し、2025年3月に第1子となる長男を出産した菅本。これまでInstagramで、新婚旅行で訪れたハワイでの水着姿やグラビア写真集のオフショット動画など、抜群のスタイルを披露してきた。