原水禁国民会議などが主催する原水爆禁止世界大会がきのう、広島市で始まりました。金子共同実行委員長は、一人でも多くの被爆者の命があるうちに核廃絶を実現させたいと力強く訴えました。あす、広島は被爆から80年となる「原爆の日」を迎えます。平和記念式典には過去最多となる120の国と地域が参列する予定です。