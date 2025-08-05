多国籍9人組ガールズグループ・TWICEが、米シカゴで開催された世界的音楽フェス『Lollapalooza Chicago』にヘッドライナーとして出演した。【ライブ写真】堂々のヘッドライナー！TWICE『Lollapalooza Chicago』ライブの模様『Lollapalooza Chicago』は、イリノイ州シカゴのグラント・パークで行われ、1日あたり11万5千人以上を動員する巨大フェス。オリヴィア・ロドリゴ、サブリナ・カーペンター、ルーク・コムズ、エイサップ