J２の徳島ヴォルティスは８月５日、ヴァンフォーレ甲府のFM宮崎純真を完全移籍で獲得したと発表した。背番号は「19」だ。山梨学院高を卒業後の2019年に甲府でプロキャリアをスタートした宮崎は、自身にとって初の移籍。新天地の公式サイトで以下の通りコメントした。「ヴァンフォーレ甲府からきました宮崎純真です。夏のこのタイミングでオファーをくださった徳島ヴォルティスのために、J１昇格の力になれるよう毎日全力を尽く