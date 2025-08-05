スターバックスのフラペチーノファン必見！ 夏限定の新作「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」が登場しました。毎年人気を集めるピーチシリーズですが、今年はとろけるように濃厚なピーチソースに加え、香り豊かなピーチフレーバーパウダーをトッピングし、桃の魅力をより一層引き立てています。真っ白なホイップの上に、ピンク色のソースとパウダーが散りばめられ、見た目もよりかわいく、華やかに彩られています。桃の果肉が次々