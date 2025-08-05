群馬県・前橋では最高気温が40.1℃に達し、観測史上1位を記録しています。【映像】群馬・前橋で最高気温40.1℃5日も全国的に厳しい暑さとなっていて、熱中症警戒アラートは北海道、秋田県、高知県を除く44の都府県に出ています。2021年の運用開始以来、最も広い範囲に発表中です。関東地方はフェーン現象の影響もあり特に気温が上がっています。先ほど正午過ぎには、群馬県・前橋で40.1℃、群馬県・桐生では40.5℃を観測しま