漫画家でタレントの浜田ブリトニーさんが自身のインスタグラムを更新。初めてのパニック発作に見舞われ救急車で搬送されたことを明かしました。過呼吸になって呼吸困難に陥り、「死ぬかと思いました」と当時の恐怖を吐露しています。 【写真を見る】【 浜田ブリトニー 】人生初のパニック発作で救急搬送「マヂで死ぬかと思いました」「過呼吸になって息ができず…」浜田さんは、「３日の夜、なんと人生初の【パニック発作