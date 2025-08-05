俳優の古川雄大が４日、ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥニュースーン」で、３日に放送された大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で、付け鼻演技について振りかえった。３日の「べらぼう」では、団子っ鼻でとにかくモテたい金持ち男を描いた黄表紙本を、古川演じる北尾政演が苦しみ抜いて執筆。その物語を「べらぼう」出演者たちが演じ、話題となった。古川は主人公の団子っ鼻男を演じたが、古川自身は鼻筋が通った高い鼻。特殊