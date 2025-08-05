現地８月４日、プレミアリーグのアーセナルが2025-26シーズンのサードユニホームを発表した。クラブの公式サイトによると、今回のサードユニは、「クラシックなフットボールデザインの真髄を現したもの」をテーマに、2006年までホームスタジアムとして使用されたハイバリーからインスピレーションを得て、閉鎖から20周年を記念して作られた。 ホワイトをベースとした襟付きのシャツに、ダークレッドとゴールドのライン