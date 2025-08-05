今年、米の価格が過去最高となり、政府は対策として3月から備蓄米の市場放出を開始した。しかし、情報不足や流通の偏りによって入手できない人が続出し、“備蓄米難民”の問題も浮上している。そこで今回、ヨーグルト1パックを使って、米を美味しく炊きながら健康・節約・時短を叶える調理法を、乳和食の開発者であり、管理栄養士の小山浩子先生に聞いた。管理栄養士の小山浩子先生小山先生が提案するのは、ヨーグルトから出る“ホ