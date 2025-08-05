ＴＢＳの良原安美アナウンサーが５日までに、足首が冷えないための対策を披露した。良原アナはＳＮＳで「大人になって履くルーズソックスも足首が冷えなくて、良い＃そんなわたしは紺ソ世代」とミニ丈のスカートに白いソックスを合わせた姿を投稿した。ソックスを足元でゆるませている。コメント欄には「暑いからね」「可愛すぎる」「かわいいかわいい」「美しくて素敵です」などと反響が届いた。良原アナは同局系「サンデ