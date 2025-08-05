「恋愛自由型」で主人公・小村登紀を演じる美空ひばりと、仙波隆也を演じる高倉健 「柔」「川の流れのように」「真赤な太陽」「リンゴ追分」「愛燦燦」など数々のヒット曲を残した"歌謡界の女王"、美空ひばり。歌手として絶対的な存在である彼女だが、歌だけでなく役者としても名を馳せた"銀幕スター"の1人だ。1955年には江利チエミ、雪村いづみと共に東宝映画「ジャンケン娘」に出演したことがきっかけに「三人娘」として人