本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。今週は、具材がたっぷり入ったポークカレーや濃厚な豚骨の風味が楽しめる焼きラーメンなど、注目のラインナップとなっています!2025年8月の新商品5品まとめ(8月5日〜8月11日)「セブンイレブン 2025年8月の新商品」「味しみロースかつ丼」(537円)「味しみロースかつ丼」(537円)価格 : 537円販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、中国、四国、