小学生ギャルによるWEBメディア「KOGYARU」の専属モデル・りりぴ（11）が、両親からもらった高級ブランドの誕生日プレゼントを披露している。【映像】りりぴの家族ショット&豪華自宅モデルやインフルエンサーとして活動する寿リリカ（38）と、実業家のえいたん（43）の間に誕生したりりぴ。これまでInstagramで家族との日常を発信しており、父・えいたんと手をつなぎ桜並木を歩く姿や、11歳のバースデーパーティーで撮影し