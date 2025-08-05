フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは8月4日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露し、反響を呼んでいます。【写真】本田紗来、母親撮影の圧巻スタイル「めちゃくちゃ可愛い」本田さんは「地元関西に帰省中〜」とつづり、3枚の写真を投稿しました。1枚目は観覧車を背景にした全身ショット。白いノースリーブからは細い腕が見え、タイトなジーンズが美脚を引き立てるコーディネートです。2枚目は屋内でサング