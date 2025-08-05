Ｊ１神戸は６日、ノエビアスタジアム神戸で東洋大と天皇杯４回戦を戦う。試合前日の５日はオンライン会見が行われ、ＭＦ佐々木大樹がＪ１クラブに２連勝中の大学生チームにも、油断なく戦う姿勢を示した。相手の東洋大は２回戦で柏、３回戦で新潟を撃破とジャイアントキリングを連発。天皇杯史上初の大学生チームがＪ１から２連勝の快挙を果たし、波に乗っている。一方の神戸は３回戦のＪ２甲府戦を激闘の延長戦の末に突破。再