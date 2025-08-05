イーロン・マスク氏に巨額の株式報酬です。アメリカの電気自動車大手テスラは、マスク氏がCEOを2年間続けることなどを条件に、日本円でおよそ4兆2600億円相当の制限付き株式を与えると発表しました。マスク氏は2018年に8兆円を超える報酬が決定していましたが、一部の株主が反発し、裁判が行われています。当時の報酬案が認められた場合、今回の報酬は無効になるということです。