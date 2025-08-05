大阪・関西万博のウクライナ・ナショナルデーにゼレンスキー大統領夫人らが出席し、日本からの支援に対し感謝の言葉を述べました。ナショナルデーの式典には、来日したゼレンスキー大統領の妻・オレナ夫人のほか、カチカ副首相、シビハ外相などが出席しました。ロシアによる軍事侵攻から３年５か月。今年６月までにウクライナ側は民間人約１万３０００人が死亡し、このうち７００人以上が子どもだとされています。式典では