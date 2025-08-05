気象庁によると、群馬県桐生市で5日午後０時18分、40.5度を観測した。また前橋市では、午後０時11分、気温40.1度を観測した。各地で災害級の暑さとなる見込みで特に関東では、国内の観測史上最高に迫る予想で熱中症に厳重な警戒が必要です。また、熱中症警戒アラートは44都府県に発表されていて過去最多となっています。東京都監察医務院によりますと東京23区では今年6月から7月末にかけて熱中症の疑いで56人が亡くなっていて、こ