2024年に現役を引退した長谷部誠氏。日本代表で歴代7位の114試合に出場し、長らく代表キャプテンも務めた同氏は、フランクフルトで40歳までプレーし、ドイツでもレジェンドとして扱われるまでになった。引退後はフランクフルトと日本代表のコーチを兼任し、指導者としての経験を積んでいる。その長谷部氏と2016年に結婚した佐藤ありささんが、20周年記念のファンミーティングを開催し、多くのファンが詰めかけた。 この投稿