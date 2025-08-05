中国発電大手の国家電投資集団（国家電投）が8月4日に明らかにしたところによると、中国東部の山東省で建設中の海陽原子力発電所3号機では大型モジュールの吊り上げ据え付け作業がすべて終了し、全面的な設置と調整の段階に入ったとのことです。海陽原子力発電3、4号機は2021年から2025年を対象とする中国の第14次五カ年計画の重点プロジェクトです。今回据え付けられたモジュールは全体が円筒形で、原子炉建屋の最上部に設置さ