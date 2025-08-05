◇ナ・リーグカブス ― レッズ（2025年8月4日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（30）が4日（日本時間5日）、本拠でのレッズ戦に「3番・DH」で先発出場し、3打数無安打1三振1四球だった。チームは2―3で敗れ、ナ・リーグ中地区首位ブルワーズとのゲーム差は3に開いた。鈴木は初回の第1打席は一ゴロ、4回の第2打席は左飛、6回の第3打席は四球。9回の第4打席は空振り三振だった。今季打率は.247となった。前日3日（同4日）