イングランドのリーズでプレーする日本代表MF田中碧。昨季は英2部リーグで年間ベストイレブンに選ばれるほどの活躍を見せ、プレミアリーグ昇格に貢献した。26歳のMFは、イケメン選手としても知られているが、出演する花王のスキンケアブランド『Curel』のCMが公開された。田中は美容男子・美容番長と呼ばれるほど、スキンケアには人一倍気を遣っている。サッカー選手はシャワーや風呂に入ることが多く、乾燥対策のためにスキンケア