元プロ野球選手で今季の開幕直前に現役を引退した中島宏之氏が５日、文化放送のラジオ番組「くにまる食堂」にゲスト出演した。西武、オリックス、巨人、中日と渡り歩き、ＭＬＢでもプレーした中島氏は、ＮＰＢ通算１９２８安打を記録したが、惜しくも２０００本安打にはあと７２本届かなかった。だが、２０００本安打への思いについて聞かれた中島氏は「いや、まあ…。惜しかったなというぐらいで」と淡々とした様子で話した