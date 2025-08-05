2025年8月4日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国の華南地域で蚊を媒介とする伝染病「チクングニア熱」の感染が増加していると報じた。記事は、華南地域で7月8日に海外からの持ち込みによる感染が初めて見つかったチクングニア熱について、同地域での累計感染者数が7000人を超えたと紹介。広東省疾病管理局が今月3日に発表した統計によると、直近1週間のうちに同省内で2892人が感染し、このうち2770人が仏山市