万博の海外パビリオンで工事費用の未払いが相次いでいる問題で、当事者で作る団体は博覧会協会から「法的根拠がなく手だてが打てない」と説明されたことを明らかにしました。大阪・関西万博の海外パビリオンの建設をめぐっては、これまでに８か国で業者間の工事費用の未払いトラブルが起きていることが分かっています。当事者で作る団体は８月４日、「労働力を提供しながら対価が支払われないのは重大な人権侵害だ」などと博