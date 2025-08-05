国会では、参議院の予算委員会で日米の関税合意などについて集中審議が開かれ、与野党の論戦が続いています。国会記者会館から、フジテレビ政治部・安部大地記者が中継でお伝えします。選挙後初めてとなる参議院を舞台とした論戦には、躍進した注目の野党も質問に立ち、野党各党は日米関税交渉などで石破政権を追及しています。立憲民主党・村田享子議員：このトランプ関税、国民にとってプラスかマイナスか、どっちですか？石破首