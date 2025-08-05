お笑い芸人のゆりやんレトリィバァの初監督映画『禍禍女(まがまがおんな)』が2026年に公開されることが5日、明らかになった。解禁された映画『禍禍女（まがまがおんな）』のティザービジュアルこれまで芸人としてのキャリアをはじめ、俳優、声優、ラジオパーソナリティ、ラッパーなど多彩なフィールドで活動してきたゆりやんレトリィバァ。『女芸人No.1決定戦 THE W』や『R-1グランプリ』で頂点に立ち、国内ではすでに確固たる地位