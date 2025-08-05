青海省玉樹チベット族自治州で8月1日から3日まで、「玉樹−ネパールビジネス・貿易・文化交流シリーズイベント」が開催されました。イベント期間中、同省玉樹からネパールの首都カトマンズに向け、総額46万元（約941万円）の地元特産品を積んだ初の越境物流専用トラックが出発しました。長年にわたり、青海省の牛肉、羊肉、手工芸品の海外進出と、ネパールの手織りじゅうたん、特色あるスパイスなどの中国市場進出が望まれていまし