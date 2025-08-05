自民党が参議院選挙に敗北して、初めて行われた国会論戦。衆参ともに少数与党となったことで、「給付と減税」どちらも実現する可能性が出てきました。【写真で見る】各党の支持率 参政党が2位（JNN世論調査）落選者ヒアリング「トップ退くのが普通」静けさの中始まったのは、先の参議院選挙で自民党から出馬し、落選した候補者を集めたヒアリングです。午前と午後2回に分けて行われ、SNS活用の課題など参院選の敗因について意見が