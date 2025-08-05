ボートレース浜名湖のPG1「第39回レディースチャンピオン」が6日、開幕する。5日目に前検日が行われた。長嶋万記、刑部亜里紗の地元勢に続いて、9時45分に西橋奈未（29＝福井）が浜名湖に到着した。ラフな装いで表情は穏やか。まだ決戦前とあって、終始笑顔だった。今年は3月のまるがめ一般戦の2日目12Rで落水を喫して、頭蓋骨骨折を骨折。だが、4月の宮島71周年で即、戦列に復帰して準優勝戦に進出。元気は姿を見せ、ファ