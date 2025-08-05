京都大学の研究チームが、アメリカで社会問題となっている鎮痛薬「フェンタニル」に代わる、依存性などが少ない新たな鎮痛薬を開発しました。京大の研究チームが開発した新たな鎮痛薬「アドリアーナ」は、「フェンタニル」などの麻薬性鎮痛薬に匹敵する効き目があるといいます。アメリカではフェンタニルなどの過剰摂取で年間7万人以上が死亡するなど社会問題となっています。痛みは、刺激が脊髄から脳に伝わることで感じます。命