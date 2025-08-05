米女子ゴルフのＡＩＧ全英女子オープンでメジャー初優勝を果たした山下美夢有（２４）＝花王＝が５日、成田空港に帰国した。一夜明け、「優勝できたことがすごくうれしくて、飛行機の中でも優勝のシーンとかを考えてました」と喜びを語った。空港での出迎えに満面の笑みを見せた山下。メジャーチャンピオンとして約１カ月ぶりに帰国し、楽しみにしていることを聞かれると「日本食…もともとお肉が大好きなので焼き肉を食べたい