刺殺事件があった静岡市駿河区の中島浜公民館＝3日静岡市駿河区の公民館で2日に地元自治会の男性役員が刺殺された事件で、静岡南署は5日、公民館に侵入し男性を刃物で刺殺したとして殺人と建造物侵入の疑いで、近くに住む無職澳塩孝之容疑者（54）＝同区＝を逮捕した。澳塩容疑者は首を自ら刃物で切り入院していたが、署は回復して勾留に耐えられると判断した。逮捕容疑は2日午後7時半ごろ、同区中島の公民館に侵入し、サバイ