俳優で演出家、「少年隊」の錦織一清（60）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。自身が衝撃を受けた人気グループについて語った。「こいつは凄いという後輩グループ」について聞かれた錦織は「いや、いましたよっていうかいますよ」と告白。「ちょっとこれしくじったんですけど…」と切り出し、「僕DA PUMPが出て来た時に後輩かと思って」と回想。「だからISSA君とか、ああいう踊りが好き