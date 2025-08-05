戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。列車が標的とされた「湯の花トンネル列車銃撃」からきょうで80年。慰霊の集いが行われました。「80年経ったとは思えない」。目の前で姉を亡くした女性がそう語った理由とは。きょう、東京・高尾山のふもとで「慰霊の集い」が行われました。中央本線「湯の花トンネル」。80年前のきょう、この場所で列車がアメリカ軍戦闘機の銃撃に遭い、死者52人以上という国内最大規模の被害が出ま