「がんに効果がある」などとうたい、マイタケの成分が含まれたタブレットを医薬品として承認を得ず販売した疑いで健康食品会社の社長らが書類送検されました。健康食品販売会社「ベルダ」の社長ら3人は去年、マイタケの成分が含まれた健康商品「ドクターナンバマイタケエキス」「ドクターナンバマイタケタブレット」を「がんに効果がある」とうたって、医薬品として承認を得ずに販売した疑いがもたれています。この会社は