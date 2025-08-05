イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する日本代表ＭＦ遠藤航（３２）が?全ポジション?でプレーする意向を明かした。英メディア「ＴｈｉｓｉｓＡｎｆｉｅｌｄ」は遠藤について「この日本人は２年在籍し、ベンチから影響力のあるカメオ出演を頻繁にこなし、カルト的な人気を誇っている」とし「リバプールのセンターバックで起用されることに満足していると語り、どこでもプレーすると付け加えて、自身のチーム精神を