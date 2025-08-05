俳優・町田啓太（35）が、韓国の総合エンターテインメント会社「HBエンターテインメント」と契約を結んだ。同事務所は5日「今回の契約で、町田啓太の韓国およびグローバル活動を、より体系的に行っていく予定。幅広い演技スペクトラムと多彩な魅力を土台に、グローバル舞台で繰り広げる活躍を全面的に支援する」と発表した。韓国メディアのスポーツ東亜は5日「町田啓太はドラマ、映画、OTTなど多様なプラットフォームで主演として