８月４日、奈良県天川村の川で川遊びをしていた２３歳の男性が死亡しました。４日午後６時半すぎ、奈良県天川村の天ノ川で「友人が川の中から浮いてこない」と警察に通報がありました。警察によりますと、約２時間後、兵庫県明石市の会社員・松本夕輝さん（２３）が沈んでいるのがみつかり、病院に運ばれましたがその後、死亡が確認されました。死因は溺死だということです。松本さんは会社の同僚と川遊びをしていて、一人