レイズ戦に先発したエンゼルス・菊池＝アナハイム（AP＝共同）【アナハイム共同】米大リーグは4日、各地で行われ、エンゼルスの菊池はアナハイムでのレイズ戦に先発し、6回を4安打1失点の好投で5勝目（7敗）を挙げた。試合は5―1だった。ドジャースの大谷はカージナルス戦に「1番・指名打者」で出場し、九回に右前打を放って4打数1安打だった。チームは2―3で競り負けた。カブスの鈴木は「3番・指名打者」で出場したレッズ戦で