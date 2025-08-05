女子ゴルフの今季メジャー最終戦「ＡＩＧ全英女子オープン」（英西部ウェールズのロイヤルポースコールＧＣ＝パー７２）を制した山下美夢有（花王）が?笑顔?の凱旋帰国だ。日本勢６人目のメジャー女王に輝き、５日に成田空港へ帰国。ファンや関係者から祝福を受けた山下は「今年に入って（西郷）真央ちゃんもメジャー（シェブロン選手権）に勝ったし、いい刺激にもなっていた。ここまで来るまでにたくさんの方に支えてもらって